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Доллар будет дорожать: аналитик описал ситуацию на валютном рынке

15 июня, 10:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривню поддержали благоприятные факторы, но это изменится

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 15 июня на межбанковском валютном рынке Украины снизился и торгуется на уровне 26,85 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, такая динамика наблюдается, после того, как Украина получила первый транш финансовой помощи от МВФ, а Нацбанк снизил учетную ставку до рекордных 6%. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины с "Caa1" до "B3".

"Валютный рынок следит за данными о новых случаях COVID, которые формируют риски ужесточения карантинных мероприятий. Также, рынок переваривает настроениях инвесторов на мировых финансовых рынках, которые в понедельник утром возобновили стремительное падение на фоне второй волны пандемии, что угрожает новому витку кризиса и усилению оттока капитала с развивающихся рынков. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит движение вниз и будет стремиться к отметке 26,9 гривни за доллар", – считает Шевчишин.

Читайте также: Аналитики: для оживления экономики гривню надо ослабить

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ. О программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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