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Доллар будет дорожать: эксперт озвучил неутешительный прогноз

23 марта, 14:37

Ксения Капустинская

Гривня ослабевает, несмотря на интервенции Национального банка на валютном рынке

За неделю курс доллара к гривне значительно повысился на всех сегментах валютного рынка – на 3,1-6,3%. Так, официальный курс НБУ вырос с 26,09 до 27,74 грн (+6,3%), спрос/предложение на межбанке, – с 26,68/26,72 до 28,10/28,16 грн (+5,3%/+5,4%), средние наличные курсы в банках – с 26,63/27,54 до 27,51/28,38 грн (+3,3%/+3,1%). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, гривня повторяет поведение остальных валют развивающихся стран, которые падают на фоне разворачивающегося мирового экономического кризиса.

"Гривна снижается, несмотря на интервенции НБУ по продаже валюты, которые за прошлую неделю превысили 1 млрд долларов на чистой основе. На прошлой неделе доллар рос все дни, за исключением пятницы. В пятницу, благодаря интервенциям Нацбанка доллар снизился, и "отбил" все потери четверга. Однако в понедельник доллар возобновил свой рост в первой половине дня. Возможно, во второй половине дня НБУ вновь выйдет на рынок, и частично собьет курс", – объяснил Иосуб.

При этом аналитик отметил, что падение гривни к доллару еще не завершилось.

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"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,5 грн", – считает Иосуб.

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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доллар НБУ курс гривня курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара Альпари

Источник: Сегодня

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