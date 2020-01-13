Доллар будет дорожать: эксперт озвучил прогноз на неделю

В целом в начавшемся году существенного обвала гривни не ожидается

Фото: REUTERS/Rick Wilking

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В Украине за неделю курс доллара заметно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,5-1,2%. Так, официальный курс доллара НБУ поднялся с 23,69 грн до 23,97 грн, спрос/предложение на межбанке – с 23,74/23,77 до 23,91/23,93 грн, а курсы в банках – с 23,51/24,01 до 23,79/24,12 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн/долл., а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Аналитик также напомнил, что в НБУ не ожидают существенного снижения курса гривни к иностранным валютам в 2020 году. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, предложение валюты на рынке в конце прошлого года было весьма существенным, что и повлияло на ее стоимость. Прежде всего, это связано с значительными инвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили около 4 млрд долларов за год. При этом НБУ выкупил с рынка почти 8 млрд долларов излишней валюты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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