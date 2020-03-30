Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар будет расти: эксперт объяснил, что спасет гривню

30 марта, 15:38

Ксения Капустинская

Тренд на валютном рынке Украины может измениться, считает аналитик

За неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,8-1,7%. Так, официальный курс НБУ повысился с 27,74 до 28,18 грн (+1,6%), спрос/предложение доллара на межбанке – до 28,03/28,06 грн (+1,6%/+1,5%), средние курсы наличного доллара в банках – до 28,00/28,59 грн (+1,7%/+0,8%). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн", – добавил Иосуб.

По его словам, с гривней происходит то же, что и почти со всеми валютами развивающихся стран.

"Тренд на рост доллара связан с ситуацией на мировом рынке. На фоне роста количества зараженных коронавирусом продолжается бегство капитала с развивающихся рынков в защитные активы, и доллар растет практически ко всем валютам развивающихся стран. Кроме бегства капитала, на падение национальных валют действует снижение экспорта из-за схлопывания экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина", – объяснил эксперт.

В тренде
Цены на продукты: почему подорожали самые популярные товары

Впрочем, у украинской валюты, по мнению Иосуба, есть шанс вырасти в цене.

"В ситуации плавающего курса рост иностранных валют рано или поздно сменится падением. Для Украины триггером может стать заключение нового соглашения с МВФ. В этих условиях имеет смысл диверсифицировать валюты, в которых хранятся сбережения, между гривней, долларом и евро", – посоветовал аналитик.

Напомним, депутаты Верховной Рады уже призывают принять необходимые для сотрудничества с МВФ законы. Подробнее о ситуации узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар НБУ курс прогноз курс доллара Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Почему пенсии от государства себя изжили и как накопить самому: интервью с финансовым консультантом Любомиром Остапивым
Почему пенсии от государства себя изжили и как накопить самому: интервью с финансовым консультантом Любомиром ОстапивымЭкономика
Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУ
Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУФинансы
Курс уже мог быть и 30, и 40: что будет с долларом на следующей неделе
Курс уже мог быть и 30, и 40: что будет с долларом на следующей неделеФинансы
Налоговый комитет Рады одобрил закон, который позволит Украине пережить пандемию и рецессию
Налоговый комитет Рады одобрил закон, который позволит Украине пережить пандемию и рецессиюЭкономика
"Кредитные каникулы – это не списание долгов": в НБУ объяснили правилаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...