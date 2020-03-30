Доллар будет расти: эксперт объяснил, что спасет гривню

За неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,8-1,7%. Так, официальный курс НБУ повысился с 27,74 до 28,18 грн (+1,6%), спрос/предложение доллара на межбанке – до 28,03/28,06 грн (+1,6%/+1,5%), средние курсы наличного доллара в банках – до 28,00/28,59 грн (+1,7%/+0,8%). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн", – добавил Иосуб.

По его словам, с гривней происходит то же, что и почти со всеми валютами развивающихся стран.

"Тренд на рост доллара связан с ситуацией на мировом рынке. На фоне роста количества зараженных коронавирусом продолжается бегство капитала с развивающихся рынков в защитные активы, и доллар растет практически ко всем валютам развивающихся стран. Кроме бегства капитала, на падение национальных валют действует снижение экспорта из-за схлопывания экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина", – объяснил эксперт. В тренде Цены на продукты: почему подорожали самые популярные товары

Впрочем, у украинской валюты, по мнению Иосуба, есть шанс вырасти в цене.

"В ситуации плавающего курса рост иностранных валют рано или поздно сменится падением. Для Украины триггером может стать заключение нового соглашения с МВФ. В этих условиях имеет смысл диверсифицировать валюты, в которых хранятся сбережения, между гривней, долларом и евро", – посоветовал аналитик.

Напомним, депутаты Верховной Рады уже призывают принять необходимые для сотрудничества с МВФ законы. Подробнее о ситуации узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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