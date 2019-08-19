Доллар держит планку: как изменился курс на межбанке

Гривня остается в прежнем диапазоне по отношению к американской валюте

/ Фото: AFP

Американская валюта открыла неделю отсутствием ценовых скачков на межбанковском валютном рынке, оправдывая прогнозы экспертов о стабилизации курса. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Торги на межбанковском валютном рынке 19 августа открылись с цены 25,10-25,20 гривни за доллар. За пару часов на межбанке "зеленый" прибавил в покупке четыре копейки и потерял в продаже пять копеек, таким образом удерживая цены в первоначальном диапазоне. К 11:30 доллар торговался по 25,14-25,15 гривни.

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Сообщается, что евро также сохранил свою цену: европейская валюта открыла рынок с 27,84-27,95 гривен и к 12:00 торговалась по 27,92-27,93 гривен. Рубль упал с 00,3773-0,3788 до 0,3756-0,3759 гривен.

Напомним, 16 августа курс доллара закрыл торги на межбанковском рынке стабильным курсом. За день торгов "зеленый" сохранил свои показатели и закрыл межбанк на уровне 25,16-25,20 гривни.

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