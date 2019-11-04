Доллар дешевеет: чего ждать от курса через неделю

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,7%. Так, с прошлого понедельника официальный курс снизился с 25,17 грн до 24,74 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 25,11/25,14 до 24,78/24,82 грн, а средние курсы наличного доллара в банках – с 24,86/25,14 до 24,67/24,95 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Специалист полагает, что в ближайшее время доллар будет продолжать плавно дешеветь.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн", – спрогнозировал эксперт.

Иосуб также напомнил, что американский инвестбанк JP Morgan снизил оценку курса доллара на конец текущего года до 25 грн с 25,5 грн, которые он прогнозировал месяцем ранее. На первый квартал 2020 года банк прогнозирует курс доллара 25,2 грн, на второй – 26,3 грн, на третий квартал – 27 грн.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Напомним, в обновленном прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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