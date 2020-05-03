Доллар замер в ожидании отмены карантина: каким будет курс на следующей неделе

Короткая предпраздничная неделя не внесла принципиальных изменений в курс наличной гривни, как и прогнозировали наши аналитики. Но в итоге к последнему дню апреля она немного укрепилась. Почему это произошло, и куда пойдет тренд между майскими праздниками – вверх, вниз, или останется стабильным – выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Средний курс, зафиксированный в прошлые выходные на уровне 27,40 грн/доллар в продаже и 27,07 грн/доллар в покупке, в рабочие дни начал снижаться. К концу укороченного предпраздничного дня 30 апреля наличная гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с минувшей пятницей – до 27,18 грн/доллар в продаже. Курс покупки опустился ниже психологической отметки 27 грн/доллар, дойдя до 26,93 грн/доллар. При этом спред (разница между курсами продажи и покупки) сузился на 3-5 копеек, что косвенно говорило о продолжающейся стабильности. То есть пока гривня "держит планку".

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Валюты в обменниках было достаточно, а вот желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Хотя Нацбанк перед минувшими выходными ослабил гривню на 13 копеек, установив на понедельник, 27 апреля, официальный курс доллара 27,14 грн, уже во вторник он снова укрепил гривню на 4 копейки, до 27,10 грн/доллар. В последующие два дня регулятор довел курс до 26,97 грн/доллар, который останется на праздничный и два выходных дня. Курса упал до минимума, ниже 27 грн/доллар не было с 17 марта, то есть почти 1,5 месяца. А на понедельник, 4 мая, НБУ установил курс 26,96 грн/доллар.

Главные причины изменений

То, что изменения оказались незначительными, эксперты объясняют теми же причинами, что и на минувшей неделе: низкая деловая активность. А небольшое укрепление гривни вызвало достаточно удачное проведение Минфином во вторник, 28 апреля, аукциона по продаже как гривневых, так и валютных ценных бумаг.

"Две категории основных покупателей валюты на безналичном межбанковском рынке, активность которых влияет также на курс наличной валюты, почти бездействовали, – говорит Олег Пендзин. – Это, напомню, наши импортеры и иностранные нерезиденты, которые имеют украинские ценные бумаги – гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), выпускаемые Минфином. А вот Минфин, наоборот, смог после месячного "карантина" довольно удачно провести аукцион по продаже ценных бумаг. Их было реализовано на 9 млрд грн. Доходность была выше ранее предлагаемой, что повысило спрос: по долларовым облигациям – до 4% годовых, по гривневым – 11% годовых, выше учетной ставки Нацбанка на 3%.

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Александр Охрименко, который наиболее точно спрогнозировал, что доллар может подешеветь на уходящей неделе в пределах 20 копеек, также отметил, что главной причиной укрепления гривни стало проведение аукциона по продаже ОВГЗ.

"В остальном рынок практически не работал, ибо в условиях карантина, когда мало востребованы не только импортные товары длительного пользования, но и даже такой критический импорт, как нефтепродукты, из-за прекращения пассажирских перевозок, безналичные долары торгуются в очень малых объемах, не десятки миллионов, а миллионы, – констатировал Охрименко. – Спрос на валюту на межбанке сейчас очень низкий, что сказалось и на наличном рынке".

Андрей Шевчишин уверен, что аукцион по продаже ценных бумаг мало повлиял на курс гривни, так как цена была нерыночной, с доходностью более чем вдвое меньше, чем предлагают нерезиденты на вторичном рынке. А вот позитивным фактором, по мнению Шевчишина, для валютного рынка станет открытие продуктовых рынков.

"С большой вероятностью можно утверждать, что ОВГЗ купили украинские госбанки, а укрепление гривни к концу недели произошло из-за ситуативного превышения предложения валюты над ее спросом в связи с праздниками. Возможно, опосредовано повлияло на курс и подписание президентом закона "О рынке земли", я имею в виду, что нерезиденты стали меньше продавать ОВГЗ и это снизило давление на гривню", – заключил Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса. Какие-то значительные его изменения возможны только после частичной отмены карантина, которую правительство намерено начать 11 мая.

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Олег Пендзин не ждет изменений курса на наступающей неделе.

"Низкая деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается, – анализирует Олег Пендзин. – Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5".

А вот Александр Охрименко не исключает, что наличный доллар может еще подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

Андрей Шевчишин говорит, что еще неделю нынешняя стабильная ситуация сохранится.

"Я не вижу каких-либо факторов для того, чтобы на следующей неделе были серьезные изменения, – уверен Шевчишин. – Рынок сейчас замер в ожидании отмены карантина. Даже нельзя сказать, что "пружина сжимается, и сразу после отмены карантина курс доллара резко пойдет вверх. Но девальвационные ожидания усиливаются, они проявятся, когда отменят карантин".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме".

Похожий совет дал и Андрей Шевчишин.

"На минувшей неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет, – отметил Шевчишин. – Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают".

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