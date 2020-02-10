Доллар дешевеет: курс в Украине снова снизился

/ Фото: stocksnap.io

На вторник, 11 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

10.02 11.02 Изменение 1 доллар США 24,54 грн 24,52 грн - 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 10 февраля курс доллара снизился еще на две копейки после падения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Официальный курс опустился еще ниже психологической отметки в 25 гривен. За неделю, с 4 февраля, гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 56 копеек.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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