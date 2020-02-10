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Доллар дешевеет: курс в Украине снова снизился

10 февраля, 16:36

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 11 февраля

/ Фото: stocksnap.io

На вторник, 11 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

10.0211.02Изменение
1 доллар США24,54 грн24,52 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 10 февраля курс доллара снизился еще на две копейки после падения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Официальный курс опустился еще ниже психологической отметки в 25 гривен. За неделю, с 4 февраля, гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 56 копеек.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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