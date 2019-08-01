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Доллар и цены: подешевеют ли продукты к осени

Сегодня, 08:11

Сильнее всего украинцев шокирует стоимость сезонных овощей и фруктов

Доллар и цены: подешевеют ли продукты к осени Финансы Сильнее всего украинцев шокирует стоимость сезонных овощей и фруктов

Доллар в Украине рекордно подешевел, и уже которую неделю подряд гривня удерживает стабильные позиции. А вот цены на продукты, в частности, отечественные, продолжают расти.

Больше всего удивляют ценники на сезонные фрукты и овощи. За кило помидоров придется выложить от 30 гривен. Столько же, а то и больше – по абрикосы и сливы. А вот импортные фрукты – ближайшие две недели могут и подешеветь. Новости "Сегодня" разбирались, какими будут цены осенью.

В обменниках за доллар дают 25,5 гривни. При этом на одном из столичных рынков цены на продукты "кусаются".

"[Покупки на] 300-400 гривен – и то нечего есть. На неделю не хватает", – сетуют покупатели.

На прилавках с мясом, где продают свинину и говядину, ничего дешевле 100 гривен не предлагают. продавщица Марьяна отмечает, что из-за цен покупателе стало меньше. По ее словам, килограмм мяса за последние пару недель подорожал на 15 гривен. Впрочем, до конца лета менять ценники продавцы мясного павильона не планируют – тут и так очереди только у прилавков с курятиной. Бедра продаются в среднем за 70 гривен.

Заоблачные цены установились и на сезонные фрукты с овощами. Пенсионерка Антонина Катомкина жалуется, что помидоры этим летом берет очень редко – только если едет к детям. Ведь стоят томаты по 30-40 гривен за кило.

Продавцы не скрывают, что к осени стоимость помидоров и огурцов не упадет. Высокие цены объясняют неурожаем.

"В начале весны было очень жарко – овощи плохо завязывались. А потом пошли дожди. Очень мало завязи", – говорит продавщина.

А вот морковь и картошка, за которую сейчас просят по 15-20 гривен, осенью может еще подешеветь, говорят на рынке. Правда, луком на зиму советуют запасаться уже сейчас – его продают по 15 гривен, и дешеветь он не будет.

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Подешеветь в августе могут импортные фрукты – бананы и апельсины. Из-за снижения курса доллара упала стоимость их закупки, объясняют эксперты.

"Через 2-3 недели мы должны ожидать появления продукции, которая будет завозится по более выгодному курсу", – говорит финансовый аналитик Александр Соколов.

Однако с сентября вырастет стоимость популярных среди украинцев гречки и хлеба – на 20%. А с октября пойдут вверх и цены на молочку (+10%).

Заоблачного роста цен эксперты при этом не ожидают.

"Как будет развиваться экономика. Если не будет каких-либо сильных потрясений, то, скорее всего, мы будем наблюдать те же сезонные изменения цен на различные виды товара, которые мы наблюдаем ежегодно", – подчеркивает Соколов.

Не напугает украинцев осенью и курс доллара, считают эксперты. С сентября за "зеленый" могут попросить на пару копеек больше, в связи с началом бизнес-сезона. Однако к зиме курс вернется к весеннему уровню – 28 гривен за доллар.

Также новости "Сегодня" ранее выяснили, что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. 

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Источник: Сегодня

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