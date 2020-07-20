Доллар и евро бьют рекорды: НБУ обновил курс валют

На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.07 21.07 Изменение 1 доллар США 27,36 грн 27,60 грн + 0,24

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Таким образом, по сравнению со значениями 20 июля курс доллара вырос на 24 копейки после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" поднялся до максимального с начала апреля уровня. За неделю – с 14 по 21 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 51 копейку.

Курс евро на 21 июля тоже снова вырос – на 33 копейки, с 31,26 до 31,59 гривни. Таким образом, евровалюта подорожала до рекорда с февраля 2019 года, то есть почти за полтора года.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни. А о том, что произошло с курсом после того, как глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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