Доллар и евро катятся вниз: официальный курс

На сегодня, 7 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,66 грн;

1 евро – 27,35 грн;

10 российских рублей – 3,88 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на шесть копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар опускается все ниже психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые с сентября. За неделю – с 31 октября по 7 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 34 копейки.

Курс евро сегодня упал еще на 11 копеек после снижения на 21 копейку днем ранее. При этом эксперт объяснил, что происходит с курсом евровалюты. Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 6 ноября, доллар на межбанке снизился на копейку в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,69/24,72 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене также на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,38/27,41 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранееэксперты объяснили, чего ждать от доллара в ноябре и произойдет ли традиционная для этого месяца девальвация гривни. Ведь обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%.

В тренде Курс евро в Украине резко пошел вниз: что произошло

Также новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020, подготовленном ко второму чтению, – 27 грн/долл. (в базовом макроэкономическом сценарии). При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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