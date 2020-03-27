На понедельник, 30 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.03 30.03 Изменение 1 доллар США 28,14 грн 28,18 грн +0,4

Таким образом, по сравнению со значениями 27 марта курс доллара повысился еще на 4 копейки после роста на 18 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" вновь поднялась ниже психологической отметки в 28 гривен. До марта-2020 доллар не стоил так дорого с января-2019. При этом за неделю – с 21 по 30 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 44 копейки.

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Курс евро на 30 марта повысился с 30,86 до 30,90 гривни, начав приближаться к отметке в 31 гривню за евро.

В тренде Доллар и евро опять подорожали: курс НБУ

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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