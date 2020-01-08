Доллар и евро остановили стремительный рост: официальный курс

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На сегодня, 8 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,68 грн;

1 евро – 26,39 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

По сравнению со значениями 3 января года курс доллара опустился на копейку после резкого роста сразу на 40 копеек в первый банковский день 2020 года. Впрочем, с 27 декабря по 8 января – гривня ослабла по отношению к "зеленому" уже на 39 копеек.

Курс евро сегодня снизился на три копейки после скачка вверх на 61 копейку после в предыдущий банковский день. Евровалюта осталась выше психологической отметки в 26 гривен. Стоимость 10 российских рублей осталась практически без изменений.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 3 января, доллар не изменился в покупке и подешевел на две копейки в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,74/23,77 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на двев копейки в покупке и четыре в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,47/26,51 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

В тренде Демографическая яма: эксперт объяснила дефицит кадров на рынке труда Украины

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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