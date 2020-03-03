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Доллар и евро продолжают расти в цене: официальный курс

3 марта, 16:53

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 4 марта

На среду, 4 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

3.034.03Изменение
1 доллар США24,81 грн24,93 грн+ 0.12

Таким образом, по сравнению со значениями 3 марта, курс доллара вырос на 12 копеек после повышения на 22 копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 26 февраля по 4 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 40 копеек.

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Курс евро на 4 марта вырос на 8 копеек – с 27,6 до 27,68 гривни за евро.

В тренде
Доллар и евро продолжают расти в цене: официальный курс

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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НБУ курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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