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Доллар и евро растут: какой курс установил Нацбанк

31 августа, 08:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На понедельник, 31 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,48 грн;
  • 1 евро – 32,73 грн;
  • 10 российских рублей – 3,69 грн.
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Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 28 августа, курс доллара вырос на две копейки после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 по 31 августа – национальная валюта упала по отношению к американской на девять копеек.

Курс евро при этом повысился сразу на 30 копеек после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей 31 августа повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 28 августа, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,47/27,50 грн (покупка/продажа). Евровалюта взлетела в цене на 20 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,65/32,69 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В тренде
Гривня ослабла по отношению к доллару и евро: курс Нацбанка

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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