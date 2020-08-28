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Доллар и евро снова подорожали: Нацбанк обновил курс

28 августа, 16:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 31 августа

На понедельник, 31 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

28.0831.08Изменение
1 доллар США27,46 грн27,48 грн+ 0,02
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Таким образом, по сравнению со значениями 28 августа курс доллара вырос на две копейки после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 по 31 августа – национальная валюта упала по отношению к американской на девять копеек.

Курс евро на 31 августа при этом повысился сразу на 30 копеек, с 32,43 до 32,73 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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