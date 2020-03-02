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Доллар и евро существенно подросли: официальный курс

2 марта, 16:08

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 3 марта

На вторник, 3 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

2.033.03Изменение
1 доллар США24,59 грн24,81 грн+ 0.22

Таким образом, по сравнению со значениями 2 марта курс доллара вырос на 22 копейки после повышения на 3 копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 25 февраля по 3 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 32 копейки.

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Курс евро на 3 марта вырос на 68 копеек – с 26,92 до 27,6 гривни за евро.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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НБУ курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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