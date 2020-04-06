Доллар и евро теряют в цене: в Украине обновлен официальный курс

На вторник, 7 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

06.04 07.04 Изменение 1 доллар США 27,37 грн 27,25 грн - 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 6 апреля курс доллара снизился еще на 12 копеек после падения на 23 копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 31 марта по 7 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 81 копейку.

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Курс евро на 7 апреля упал с 29,56 до 29,38 гривни, еще сильнее отдалившись от психологической отметки в 30 гривен. При этом некоторые эксперты считают, что укрепляться гривня будет недолго.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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