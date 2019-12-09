Доллар и евро ушли в пике: официальный курс

/ Фото: пресс-центр НБУ

На сегодня, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,73 грн;

1 евро – 26,32 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал сразу на 15 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле поп-прежнему 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар. За неделю – со 2 по 9 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 24 копейки. При этом в НБУ уже назвали причины падения курса доллара.

Курс евро сегодня упал на 17 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 6 декабря, доллар на межбанке подешевел на 13 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,7/23,72 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на 23 копейки в покупке и на 24 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,21/26,23 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 5 декабря, доллар на межбанке подешевел на шесть копеек в покупке и на пять – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,83/23,85 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,45/26,47 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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