Доллар и евро устремились в гору: официальный курс

На четверг, 27 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

26.02 27.02 Изменение 1 доллар США 24,53 грн 24,65 грн + 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 26 февраля курс доллара вырос сразу на 12 копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 20 по 27 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 21 копейку.

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Курс евро на 26 февраля вырос на 20 копеек – с 26,6 до 26,8 гривни за евро.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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