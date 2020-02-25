На вторник, 26 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

25.02 26.02 Изменение 1 доллар США 24,49 грн 24,53 грн +0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 25 февраля курс доллара повысился на четыре копейки после того, как поднялся на четыре копейки днем ранее, 24 февраля. При этом за неделю – с 19 по 26 февраля – американская валюта подорожала на девять копеек.

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При этом курс евро на 26 февраля вырос на девять копеек – с 26,51 до 26,6 гривни за евро.

В тренде Доллар и евро в Украине поднялись в стоимости: официальный курс

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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