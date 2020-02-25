Доллар и евро в Украине поднялись в стоимости: официальный курс

На вторник, 26 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|25.02
|26.02
|Изменение
|1 доллар США
|24,49 грн
|24,53 грн
|+0,04
Таким образом, по сравнению со значениями 25 февраля курс доллара повысился на четыре копейки после того, как поднялся на четыре копейки днем ранее, 24 февраля. При этом за неделю – с 19 по 26 февраля – американская валюта подорожала на девять копеек.
При этом курс евро на 26 февраля вырос на девять копеек – с 26,51 до 26,6 гривни за евро.
Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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