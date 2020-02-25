Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Доллар и евро в Украине поднялись в стоимости: официальный курс

25 февраля, 16:11

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 26 февраля

На вторник, 26 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

25.0226.02Изменение
1 доллар США24,49 грн24,53 грн+0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 25 февраля курс доллара повысился на четыре копейки после того, как поднялся на четыре копейки днем ранее, 24 февраля. При этом за неделю – с 19 по 26 февраля – американская валюта подорожала на девять копеек.

Реклама

При этом курс евро на 26 февраля вырос на девять копеек – с 26,51 до 26,6 гривни за евро.

В тренде
Доллар и евро в Украине поднялись в стоимости: официальный курс

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемы
Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемыФинансы
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причины
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причиныФинансы
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуациюФинансы
Чем опасны забытые в банкоматах карточки: новая схема мошенников
Чем опасны забытые в банкоматах карточки: новая схема мошенниковФинансы
Нацбанк объяснил, что будет с долгами, взятыми при экс-министре финансов Яресько
Нацбанк объяснил, что будет с долгами, взятыми при экс-министре финансов ЯреськоЭкономика
Кредиты под 5% стали выдавать еще в трех банках: подробности
Кредиты под 5% стали выдавать еще в трех банках: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...