Українська
$ 27,6
32,56
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро в Украине просели в цене: курс НБУ

12 августа, 16:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 13 августа

На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

12.0813.08Изменение
1 доллар США27,60 грн27,53 грн- 0,07
Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями 12 августа курс доллара упал на семь копеек после того, как не изменился в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 13 копеек.

Курс евро на 13 августа упал на 19 копеек – с 32,56 до 32,37 гривни.

В тренде
Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицит

Реклама

Читайте также: Ниже, чем в бюджете: Минэкономики показал новый прогноз курса доллара

Напомним, ранее эксперт объяснил укрепление гривни к доллару, отметив, что многое будет зависеть от действий НБУ. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
В какие страны украинцы шлют больше всего денег: инфографика
В какие страны украинцы шлют больше всего денег: инфографикаФинансы
Хорошо там, где недорого: сравниваем цены и доходы в Украине и Европе
Хорошо там, где недорого: сравниваем цены и доходы в Украине и ЕвропеЭкономика
Курс под давлением: эксперт объяснил ситуацию с долларом
Курс под давлением: эксперт объяснил ситуацию с долларомФинансы
Украина теряет деньги заробитчан: данные Нацбанка
Украина теряет деньги заробитчан: данные НацбанкаЭкономика
Доллар и евро заметно подорожали: курс Нацбанка
Доллар и евро заметно подорожали: курс НацбанкаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять