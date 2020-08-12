Доллар и евро в Украине просели в цене: курс НБУ

На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

12.08 13.08 Изменение 1 доллар США 27,60 грн 27,53 грн - 0,07

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Таким образом, по сравнению со значениями 12 августа курс доллара упал на семь копеек после того, как не изменился в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 13 копеек.

Курс евро на 13 августа упал на 19 копеек – с 32,56 до 32,37 гривни.

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Напомним, ранее эксперт объяснил укрепление гривни к доллару, отметив, что многое будет зависеть от действий НБУ. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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