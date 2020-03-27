На пятницу, 27 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,14 грн;

1 евро – 30,86 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился еще на 18 копеек после роста на 19 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" вновь поднялась ниже психологической отметки в 28 гривен. До марта-2020 доллар не стоил так дорого с января-2019. При этом за неделю – с 20 по 27 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 34 копейки.

Курс евро сегодня вырос сразу на 58 копеек после роста на 17 копеек в предыдущий банковский день. Евро начал приближаться к отметке в 31 гривню за евро. При этом 10 российских рублей сегодня подорожали на шесть копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 26 марта, доллар вырос на 18 копеек в покупке и на 14 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 28,2/28,22 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на 64 копейки в покупке и на 60 в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,9/30,93 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

При этом 26 марта Нацбанк продал на межбанке около 11 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, в отличие от прошлых недель, когда регулятор продавал по 100-300 млн долларов ежедневно.

Как сообщалось, также эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего ждать украинцам:

В тренде Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУ

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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