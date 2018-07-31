Доллар и евро в Украине рвутся вверх: новый курс валют от НБУ

Сегодня, 19:07

Национальная валюта ослабла по отногению к американской и европейской

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

На завтра, 1 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

31.07 01.08 Изменение
1 доллар США 26,76 грн 26,87 грн + 0,11 грн
1 евро 31,26 грн 31,53 грн + 0,27 грн
10 российских рублей 4,26 грн 4,31 грн + 0,05 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями,, курс доллара вырастет завтра на 11 копеек. При этом экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара. Эксперты уверены – стойкость гривни будет зависеть от внешнеэкономических факторов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс евро вырастет на 27 копеек, закрепляясь  выше психологической отметки в 31 грн. Специалисты прогнозируют, что выше этой отметки евровалюта не сможет долго удерживаться из-за глобальных тенденций.

Стоимость 10 российских рублей повысится 1 августа на пять копеек.

Прогноз курса доллара на 2018 год

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, евро

Вы сейчас просматриваете новость "Доллар и евро в Украине рвутся вверх: новый курс валют от НБУ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: Pixabay

НБУ назвал причины скачка курса доллара

Сегодня, 16:49

Нацбанк сглаживал валютные колебания продажей долларов на межбанке

Финансы

В Украине подскочил курс доллара: чего ждать осенью

Сегодня, 12:38

Эксперты пугают украинцев долларом дороже 30 гривен; НБУ успокаивает, что причин для обвала нацвалюты нет
Загрузка...

Экономика

Фото: пресс-служба НБУ

Украина увеличила "дыру" в торговом балансе

Сегодня, 10:54

Платежный баланс пока остается в "плюсе", но показатели падают

Украина

Нацбанк. За 100 гривен мелочью придется заплатить еще 20 грн

Август подарит украинцам ряд новшеств: тариф на мелочь и новые лекарства

Сегодня, 07:38

Нацбанк будет по-новому считать курс, а Киев останется без "аналога"
Загрузка...