Доллар и евро в Украине рвутся вверх: новый курс валют от НБУ

Национальная валюта ослабла по отногению к американской и европейской

На завтра, 1 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

31.07 01.08 Изменение 1 доллар США 26,76 грн 26,87 грн + 0,11 грн 1 евро 31,26 грн 31,53 грн + 0,27 грн 10 российских рублей 4,26 грн 4,31 грн + 0,05 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями,, курс доллара вырастет завтра на 11 копеек. При этом экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара. Эксперты уверены – стойкость гривни будет зависеть от внешнеэкономических факторов

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Курс евро вырастет на 27 копеек, закрепляясь выше психологической отметки в 31 грн. Специалисты прогнозируют, что выше этой отметки евровалюта не сможет долго удерживаться из-за глобальных тенденций.

Стоимость 10 российских рублей повысится 1 августа на пять копеек.

Прогноз курса доллара на 2018 год

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.