Доллар и евро в Украине рвутся вверх: новый курс валют от НБУ
Национальная валюта ослабла по отногению к американской и европейской
На завтра, 1 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
|31.07
|01.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,76 грн
|26,87 грн
|+ 0,11 грн
|1 евро
|31,26 грн
|31,53 грн
|+ 0,27 грн
|10 российских рублей
|4,26 грн
|4,31 грн
|+ 0,05 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями,, курс доллара вырастет завтра на 11 копеек. При этом экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара. Эксперты уверены – стойкость гривни будет зависеть от внешнеэкономических факторов
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Курс евро вырастет на 27 копеек, закрепляясь выше психологической отметки в 31 грн. Специалисты прогнозируют, что выше этой отметки евровалюта не сможет долго удерживаться из-за глобальных тенденций.
Стоимость 10 российских рублей повысится 1 августа на пять копеек.
Прогноз курса доллара на 2018 год
Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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