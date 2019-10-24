Доллар и евро в Украине стали дороже: официальный курс

/ Фото: Pixabay

На сегодня, 24 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,89 грн;

1 евро – 27,69 грн;

10 российских рублей – 3,90 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на пять копеек после снижения на 14 копеек днем ранее. Ранее на этой неделе курс поднимался выше психологической отметки в 25 гривен. За неделю – с 17 по 24 октября – гривня ослабла по отношению к доллару также на пять копеек.

Курс евро сегодня вырос на четыре копейки после того, как просел сразу на 25 копеек днем ранее. Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

Реклама

Читайте также: От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через год

Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. В среду, 23 октября, доллар на межбанке подорожал на 15 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,99/25,02 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 13 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,79/27,82 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в первоначальном проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом в Украине уже улучшился официальный прогноз курса доллара на 2020 год – до 27 грн/долл. в базовом сценарии. Этот показатель Кабмин будет использовать при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

Кроме того, и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А в обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама