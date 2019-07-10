Доллар и евро в Украине стали еще дешевле

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: пресс-центр НБУ

На сегодня, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,49 грн;

1 евро – 28,56 грн;

10 российских рублей – 4 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара опустился еще на 11 копеек после аналогичного снижения днем ранее. За неделю - со 3 по 10 июля – доллар подешевел уже на 69 копеек. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

Курс евро сегодня упал на 15 копеек после снижения на 24 днем ранее. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 29 гривен впервые с мая 2017 года – более чем за два года. А ниже уровня 28,6 курс евровалюты не падал с апреля 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на копейку.

Во вторник, 9 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился впервые за 10 дней – на шесть копеек в покупке и на девять - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,63/25,67 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,72/28,76 грн, повысившись на три копейки в покупке и на семь - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, новости "Сегодня" также узнали, почему доллар в Украине резко подешевел и стоит ли сейчас скупать иностранную валюту:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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