Доллар и евро в Украине стали еще дороже
Гривня слабеет в официальных курсах Национального банка
На сегодня, 20 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,43 грн;
1 евро – 32,54 грн;
10 российских рублей – 4,59 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился еще на 8 копеек. "Зеленый" укрепился выше психологической отметки в 26 грн. Курс доллара перестал падать 13-15 марта. До этого гривня достигала самого высокого курса к доллару за 8 месяцев. Однако аналитики не уверены, что нынешний "подъем" доллара продлится долго.
Курс евро вырос на 13 копеек после небольшого падения накануне. Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.
В понедельник, 19 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на копейку в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,4/26,44 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,52/32,57 грн, повысившись на 9 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Как прогнозируют аналитики "Альпари", безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн.
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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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