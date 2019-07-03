Доллар и евро в Украине теряют позиции – официальный курс

Национальный банк обновил стоимость украинской валюты

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На сегодня, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,18 грн;

1 евро – 29,58 грн;

10 российских рублей – 4,14 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара опустился на три копейки после роста на три копейки днем ранее. Так, курс "зеленого" вернулся на уровень 27 июня. При этом за неделю – с 26 июня – официальный курс доллара опустился лишь на копейку. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать через неделю.

Курс евро упал сразу на 16 копеек после снижения на две копейки. Евровалюта опускается все ниже психологической отметки в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на две копейки.

Во вторник, 2 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,17/26,19 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,57/29,58 грн, снизившись на 11 копеек в покупке и на 12 – в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:





Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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