Доллар и евро в Украине заметно подешевели

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На сегодня, 7 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,61 грн;

1 евро – 27,02 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 4 октября, курс доллара опустился на 27 копеек. Снижение произошло после резкого роста. Укреплению гривни, в частности, поспособствовало, что НБУ начал продавать доллары на межбанке. Впрочем, за неделю с 30 сентября по 7 октября гривня все же ослабла по отношению к доллару на 42 копейки.

Курс евро сегодня просел сразу на 22 копейки и вновь приблизился к психологической отметке в 27 гривен, которую резко пробил вверх на прошлой неделе.

Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на четыре копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. 4 октября доллар на межбанке подорожал на 21 копейку в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,78/24,83 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 25 копеек в покупке и 26 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,18/27,24 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, новости "Сегодня" призывают быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках, ведь есть риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл., а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год – 28,2 грн за доллар, за 2021 год – 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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