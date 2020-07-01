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Доллар и евро в Украине заметно выросли в цене: курс НБУ

1 июля, 16:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 1 июля

На четверг, 2 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

01.0602.07Изменение
1 доллар США26,68 грн26,77 грн+ 0,09
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Таким образом, по сравнению со значениями 1 июля курс доллара повысился на девять копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. А за неделю – с 24 июня по 1 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 12 копеек.

Курс евро на 2 июля вырос сразу на 13 копеек – с 29,87 до 30 гривен, не удержавшись ниже этой психологической отметки.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара до осени.

Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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