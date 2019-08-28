Доллар и евро в Украине заметно выросли в цене

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На сегодня, 28 августа, на фоне того, что доллар устроил американские горки на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:

1 доллар США – 25,16 грн;

1 евро – 27,94 грн;

10 российских рублей – 3,80 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара курс доллара вырос на 10 копеек после повышения на две копейки. При этом за неделю – с 21 по 28 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на три копейки. Ранее аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.

Курс евро сегодня подскочил на 21 копейку после того, как опустился на две копейки днем ранее. А стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

Во вторник, 27 августа, на межбанке за день торгов на межбанке американская валюта просела на 8 копеек и к закрытию ее стоимость составила 25,11-25,14 гривни. Курс евро упал на 7 копеек и к закрытию межбанка евровалюта торговалась по 27,88-27,92 гривни. Курс рубля снизился до 0,3778-0,3784 гривен. Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара к началу осени.

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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