Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс на первый банковский день 2020 года

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На сегодня, 3 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,69 грн;

1 евро – 26,42 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

Ро сравнению со значениями 27 декабря 2019 года курс доллара вырос сразу на 40 копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. Ранее доллар уже резко подорожал в обменниках и на межбанковском валютном рынке. За неделю – с 27 декабря по 3 января – гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 40 копеек.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" ранее заверил, что гривня будет укрепляться:

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Курс евро сегодня вырос на 61 копейку после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Евровалюта поднялась выше психологической отметки в 26 гривен. Стоимость 10 российских рублей повысилась на пять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 27 декабря, доллар подорожал на 29 копеек в покупке и на 26 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,74/23,79 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 48 копеек в покупке и 45 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,49/26,55 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы будут влиять на курс гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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