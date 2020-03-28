Курс уже мог быть и 30, и 40: что будет с долларом на следующей неделе

Эксперты говорят, что курс закрепится выше 27,5, но ниже 29 гривен за доллар

На уходящей неделе гривню продолжало лихорадить: тренд курса менялся то вверх, то вниз. Но прогнозы экспертов сбылись: нового неконтролируемого срыва гривни в пике не произошло. За неделю она обесценилась с 28,25 до 28,77 грн/доллар, или на 1%. Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко – разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

Обесцениваться наличная гривня продолжала с субботы, но плавно – по 5-6 копеек в день. Во вторник, 24 марта, Нацбанку, благодаря небольшим валютным интервенциям, удалось укрепить курс, но только на день, уже в среду он снова пошел вверх, и к пятнице за наличный доллар в обменниках просили в среднем 28,77 грн, или на 52 копейки больше, чем неделю назад.

Официальный курс НБУ на 50-60 копеек отставал от среднего курса продажи наличной валюты. При этом спред (разница между курсами продажи и покупки) за неделю уменьшился с 80 копеек до 68, это косвенно говорило, о том, что банкиры не ждут новой резкой девальвации гривни. На понедельник Нацбанк установил официальный курс 28,18 грн/доллар (в пятницу был 28,14 грн/доллар).

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на минувшей неделе продолжился тренд, который был раньше: паника улеглась, но гривня постепенно девальвировала. Нацбанк выходил с незначительными интервенциями, не более 100 млн долларов. На предыдущей неделе, когда курс начал резко пикировать, было продано более миллиарда долларов из валютных резервов.

По словам Андрея Шевчишина, ситуация на минувшей неделе становилась все более стабильной, несмотря на колебания курса то вверх, то вниз.

"Карантин делает свое дело, спрос на валюту у бизнеса снизился, избытки наличной гривни у населения заканчиваются. Также Нацбанк сообщил о поступлении из-за рубежа значительных объемов наличной валюты, которую уже на следующей неделе могут выкупить коммерческие банки. Это дополнительный фактор для сглаживания панических настроений".

Александр Охрименко отметил значительное снижение спроса на валюту в период с 23 по 27 марта.

"Пик превышения спроса на валюту над предложением завершен, – уверен Охрименко. – Сейчас небольшая разница между желающими купить валюту и продать, и поэтому НБУ не проводит валютных интервенций. Он это делал, когда действительно спрос зашкаливал, и своими интервенциями он "гасил" девальвацию гривни. Это принесло результат".

Олег Пендзин объяснил снижение спроса на валюту тем, что первая волна нерезидентов, пожелавших продать украинские гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и конвертировать выручку в валюту, схлынула. Но недостаток наличной гривни на рынке толкает курс вверх.

Чего ожидать на будущей неделе

Олег Пендзин уверен, что устойчивость курса гривни будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада закон о запрете ренационализации банков (возврата их собственникам) или хотя бы назначит дату голосования и будет понятно, что голоса "за" найдутся.

"Принятие этого закона запустит программу сотрудничества с Международным валютным фондом и остановит отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские ОВГЗ порядка 100 млрд грн, – разъяснил Олег Пендзин. – Неделей ранее нерезиденты активно продавали ОВГЗ и выводили валюту, что, в частности, привело к обвалу курса почти на две гривни. А транш от МВФ пополнит золотовалютные резервы Нацбанка и укрепит курс гривни. Это особенно важно перед возвратом Украиной в мае Фонду и другим кредиторам наших долгов и процентов по ним. Я надеюсь, что закон депутаты примут, и курс стабилизируется на нынешнем уровне. Его дальнейший обвал не выгоден никому: ни МВФ, на властям Украины, ни населению. Но пока ситуация неопределенная, это не позволяет дать более точный прогноз". В тренде Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУ

Андрей Шевчишин также согласен, что на курс гривни сейчас больше влияет политика, чем экономика, в частности приятие упомянутого закона и возобновление вслед за ним сотрудничества с МВФ. Он подтвердил свой прогноз о том, что паника постепенно спадает и рынок ищет точку равновесия.

"Если станет ясно, что закон о запрете ренационализации банков будет принят, то следующую неделю более вероятен прогноз, что рынок продолжит успокаиваться, – рассказал Андрей Шевчишин. – Вероятнее всего, что курс наличной гривни будет колебаться в коридоре 27,5-28,5 грн/доллар".

Александр Охрименко говорит, что в конце марта – начале апреля продолжится медленное обесценивание гривни.

"Если бы Нацбанк вовремя не погасил панику, то курс доллара сейчас был бы больше 30, а возможно, и 40 грн, – отметил Александр Охрименко. – Теперь ситуация хоть частично, но сбалансировалась. Ревальвации пока нет и не ожидается, все же спрос на наличку превышает предложение над продажей валюты. Поэтому на следующей неделе курс продажи наличной гривни просядет еще на 15-20-копеек, но остановится, не дойдя до 29 грн за доллар".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты советуют на следующей неделе взять паузу – не покупать и не продавать доллары без особой надобности.

Шевчишин повторил свой прогноз недельной давности.

"Скупать валюту уже поздно, продавать еще рано, поэтому гражданам лучше всего пока воздержаться от любых обменных операций", – говорит Андрей Шевчишин.

Такого же мнения придерживается и Олег Пендзин. Сейчас населению надо распоряжаться теми деньгами, которые у них есть: если это гривни – тратить их на насущные расходы, если гривен нет, а есть валюта, но необходима гривня – менять по мере необходимости.

"Не стоит ввязываться в игру, правил которой вы не знаете", – подчеркнул эксперт.

Александр Охрименко уверен, что в тот момент, когда наличный курс доллара ситуативно просядет, то можно и рискнуть с покупкой валюты, но не факт, что это принесет дивиденды.

Ранее мы также рассказывали, что из-за коронавируса в Украине дезинфицируют гривни:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама