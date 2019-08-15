Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

Доллар идет в гору: Нацбанк опустил курс гривни

Сегодня, 16:04

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 16 августа

/ Фото: Pixabay

На пятницу, 16 августа, несмотря на снижение курса доллара на межбанке после рывка в гору, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

15.0816.08Изменение
1 доллар США25,25 грн25,32 грн+ 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 15 августа, курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения на 10 копеек днем ранее. При этом за неделю – с 9 по 16 августа – гривня не изменилась в цене по отношению к доллару. Семь дней назад официальный курс находился на той же отметке – 25,32 грн/долл.

Реклама

В тренде
За что задержали Грымчака: в НАБУ рассказали о двух коррупционных схемах
Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Нефть бьет по рублю: курсы доллара и евро в России подскочили до рекорда с весны

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать в банкоматах огромные суммы
Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать в банкоматах огромные суммыЭкономика
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю
В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделюФинансы
Что будет с курсом доллара до конца лета: прогноз финансиста
Что будет с курсом доллара до конца лета: прогноз финансистаФинансы
Доллар и евро в Украине стремительно дорожают
Доллар и евро в Украине стремительно дорожаютФинансы
Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке
Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанкеФинансы

Новости партнеров

Loading...