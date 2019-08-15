Доллар идет в гору: Нацбанк опустил курс гривни

На пятницу, 16 августа, несмотря на снижение курса доллара на межбанке после рывка в гору, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|15.08
|16.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,25 грн
|25,32 грн
|+ 0,07
Таким образом, по сравнению со значениями 15 августа, курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения на 10 копеек днем ранее. При этом за неделю – с 9 по 16 августа – гривня не изменилась в цене по отношению к доллару. Семь дней назад официальный курс находился на той же отметке – 25,32 грн/долл.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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