Доллар идет в рост: Нацбанк обновил официальный курс

На вторник, 16 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|15.06
|16.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,73 грн
|26,84 грн
|+ 0,24
Таким образом, по сравнению со значениями 15 июня курс доллара вырос еще на 11 копеек после повышения на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 16 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 24 копейки.
При этом курс евро на 16 июня практически не изменился и остался на уровне 30,21 гривни.
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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти.
Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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