Доллар медленно дорожает, евро ушел в отрыв: курс НБУ

На четверг, 3 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

02.09 03.09 Изменение 1 доллар США 27,60 грн 27,64 грн + 0,04

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Таким образом, по сравнению со значениями 2 сентября курс доллара вырос еще на четыре копейки после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 августа по 3 сентября – национальная валюта упала по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро на 3 сентября при этом повысился сразу на 73 копейки, с 33,07 до 33,80 гривни. Днем ранее евро подорожал на 17 копеек. Рост курса евровалюты в Украине связан с ее укреплением на глобальном рынке.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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