"Доллар мог бы стоить дешевле": эксперт спрогнозировал курс на неделю

Официальная стоимость валюты "отстает" от рыночной, предупредил специалист

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За неделю, с прошлого вторника, запаздывающий официальный курс доллара к гривне незначительно вырос, а на других же сегментах валютного рынка он скромно снизился на 0,1-0,4%. В частности, курс НБУ вырос с 26,38 грн до 26,42 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 26,46/26,49 до 26,36/26,39 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,26/26,55 до 26,24/26,51 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"С начала июня НБУ купил на валютном рынке 238 млн долларов и пополнил этой суммой валютные резервы. Характерно, что при этом Нацбанк ни разу в июне не продавал валюту. Это означает, что за последние две недели предложение валюты на рынке достаточно устойчиво превышает спрос на нее, и без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас, как минимум – ниже 26 грн. На ближайшую неделю мы ожидаем достаточно скромного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 26,2/26,5 грн", – объяснил эксперт.

Ранее аналитики объяснили, нужно ли сейчас покупать доллары.

Напомним, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:

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