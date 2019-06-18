Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

"Доллар мог бы стоить дешевле": эксперт спрогнозировал курс на неделю

18 июня, 16:04

Официальная стоимость валюты "отстает" от рыночной, предупредил специалист

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За неделю, с прошлого вторника, запаздывающий официальный курс доллара к гривне незначительно вырос, а на других же сегментах валютного рынка он скромно снизился на 0,1-0,4%. В частности, курс НБУ вырос с 26,38 грн до 26,42 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 26,46/26,49 до 26,36/26,39 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,26/26,55 до 26,24/26,51 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"С начала июня НБУ купил на валютном рынке 238 млн долларов и пополнил этой суммой валютные резервы. Характерно, что при этом Нацбанк ни разу в июне не продавал валюту. Это означает, что за последние две недели предложение валюты на рынке достаточно устойчиво превышает спрос на нее, и без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас, как минимум – ниже 26 грн. На ближайшую неделю мы ожидаем достаточно скромного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 26,2/26,5 грн", – объяснил эксперт.

Ранее аналитики объяснили, нужно ли сейчас покупать доллары.

Напомним, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, курс гривни, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

Вы сейчас просматриваете новость " "Доллар мог бы стоить дешевле": эксперт спрогнозировал курс на неделю". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как решить проблему госдолга: у Кабмина есть несколько идей

14 июня, 07:51

Рисков стало больше. В новой Стратегии управления госдолгом есть план снижения зависимости от доллара, который все больше укрепляется

Чего бояться украинцам этим летом: эксперты прогнозируют скачки курса и ротавирус

14 июня, 07:19

Финансисты не исключают доллара по 30, а врачи говорят о вирусах

В Украине стало меньше "налички" вне банков: названа сумма

14 июня, 06:06

В мае сократился объем денежной массы и денег в обороте вне банковской системы

Сколько депозитов накопили украинцы в банках: названа сумма

13 июня, 17:10

Итоги мая подвели в Национальном банке Украины

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Почему желтеют листья у чеснока

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки

Замечено превращение рака в маленький организм

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Ученые РФ и Китая пытаются обуздать трансграничное озеро Ханка

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Ученые назвали овощ для снижения давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь