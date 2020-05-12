Доллар может подешеветь: эксперт поделился прогнозом курса

За неделю курс доллара в Украине умеренно снизился во всех сегментах валютного рынка. Так, официальный курс доллара НБУ упал с 26,97 до 26,82 грн, спрос/предложение на межбанке – с 26,94/26,97 до 26,80/26,82 грн, средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках – с 26,87/27,15 до 26,78/27,06 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, торги вторника на межбанке начались со снижения доллара. <...> В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/27,0 грн", – прогнозирует аналитик.

Он также напомнил, что ранее аналитики банка JPMorgan поделились прогнозом развития экономики Украины, в том числе курса гривни. Так, по расчетам экспертов, курс доллара на конец II квартала 2020 года может вырасти до 29,5 грн, затем снизиться до 29 грн на конец III и IV кварталов и вернуться до 29,5 грн к концу I квартала 2021 года.

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Напомним, ранее финансовые аналитики объяснили затишье на валютном рынке и спрогнозировали, когда изменится курс доллара в Украине.

В частности, эксперты упомянули, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. Как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать дальше, смотрите в сюжете "Сегодня":

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