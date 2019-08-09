Доллар на межбанке приблизился к психологической отметке

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Сегодня, 9 августа, безналичный доллар продолжает дешеветь на межбанковском валютном рынке Украины после того, как накануне курс покатился вниз. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, торги по американской валюте на межбанке стартовали с отметки 25,15-25,30 гривни. За несколько часов на межбанке "зеленый" упал к цене в 10-22 копейки и таким образом приблизился к новой психологической отметке. К 12:00 доллар торговался по 25,05-25,08 гривни, приблизившись в психологической отметке в 25 гривен.

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Торги по евро на валютном рынке стартовали с цены 28,13-28,30 гривен и к 12:00 европейская валюта просела на 9-22 копейки. Российский рубль начал торги с показателей 0,3865-0,3890 гривен и за несколько упал до 0,3835-0,3842 гривен.

Напомним, на сегодня, 9 августа Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 25,32 грн. За неделю с 2 по 9 августа гривня окрепла на три копейки.

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