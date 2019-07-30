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Доллар на межбанке устремился к новой психологической отметке

Сегодня, 12:53

Гривня всего за несколько часов укрепилась на семь-девять копеек

/ Фото: Pixabay

Доллар на межбанке устремился к новой психологической отметке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 Финансы Гривня всего за несколько часов укрепилась на семь-девять копеек

Курс доллара, который резко снизился на межбанке накануне, сегодня, 30 июля, продолжает падение.  Торги по американской валюте на межбанковском рынке стартовали с цены 25,14-25,18 гривни за доллар.

А всего за несколько часов доллар просел на семь-девять копеек, достигнув к 12:00 отметки 25,07-25,09 гривни, сообщили сайту "Сегодня" аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Таким образом, "зеленый" приближается к психологической отметке в 25 гривен.

 

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Читайте также: Почему в Украине обвалился доллар: эксперты назвали причину и нашли негатив

В тренде
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Курс евро начал торги с показателей 27,99-28,04 гривен, но уже к 12:00 европейская валюта снизилась на 5-8 копеек.

Напомним, 29 июля цена на американскую валюту на межбанке снизилась на 13-18 копеек, до 25,22-25,24 гривни. При этом официальные курсы доллара и евро рухнули на уровень двух-трехлетней давности.

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале"Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам".

Также о причинах укрепления гривни узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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