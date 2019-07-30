Доллар на межбанке устремился к новой психологической отметке

Курс доллара, который резко снизился на межбанке накануне, сегодня, 30 июля, продолжает падение. Торги по американской валюте на межбанковском рынке стартовали с цены 25,14-25,18 гривни за доллар.
А всего за несколько часов доллар просел на семь-девять копеек, достигнув к 12:00 отметки 25,07-25,09 гривни, сообщили сайту "Сегодня" аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Таким образом, "зеленый" приближается к психологической отметке в 25 гривен.
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Курс евро начал торги с показателей 27,99-28,04 гривен, но уже к 12:00 европейская валюта снизилась на 5-8 копеек.
Напомним, 29 июля цена на американскую валюту на межбанке снизилась на 13-18 копеек, до 25,22-25,24 гривни. При этом официальные курсы доллара и евро рухнули на уровень двух-трехлетней давности.
Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале"Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам".
Также о причинах укрепления гривни узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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