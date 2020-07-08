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Доллар на межбанке вернулся к росту: эксперт дал прогноз

8 июля, 11:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок переваривает новости о размещении гособлигаций

Доллар после резкого снижения в официальных курсах НБУ 8 июля на межбанковском валютном рынке Украины вернулся к психологическому уровню 27 гривен. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"На рынке после погашения более 600 млн гривен ОВГЗ появится ликвидность, часть которой пойдет на выкуп валюты, поэтому участники опасаются новой волны покупок. Кроме того, рынок переваривает результаты размещения ОВГЗ, по которым удалось привлечь всего 313 млн гривен", – объяснил специалист.

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По его словам, рынок продолжает следить за ситуацией вокруг НБУ, чтобы оценить дальнейшие перспективы работы.

"Вероятно, в ближайшее время гривня удержится выше отметки 27 гривен за доллар и несколько ослабиться против доллара", – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее официальный курс доллара опустился ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с 2 июля, то есть после заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия. О том, почему глава НБУ подал в отставку и как это может отразиться на ситуации в стране, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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