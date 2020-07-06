Доллар начал дешеветь, а евро прыгнул вверх: курс валют НБУ

На вторник, 7 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

06.06 07.07 Изменение 1 доллар США 27,17 грн 27,13 грн - 0,04

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Таким образом, по сравнению со значениями 6 июля курс доллара упал на четыре копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Но за неделю – с 30 июня по 6 июля – национальная валюта все же ослабла по отношению к американской на 44 копейки.

Скачок курса доллара аналитики связывали с отставкой главы НБУ Якова Смолия. При этом эксперты предупреждали, что влияние этого фактора может оказаться кратковременным, а Нацбанк активно поддерживал гривню с помощью аукционов на межбанковском рынке.

"Доллар оперативно преодолел отметку в 27 грн/доллар, чего без отставки Смолия не случилось бы. Его отставка сразу вызвала спрос на валюту, прежде всего у нерезидентов (имеющих на руках ОВГЗ на сумму порядка 100 млрд грн). Участники рынка опасаются смены политики регулятора и роста эмиссии гривни, все это активизирует покупателей. Нацбанк пытался удержать девальвацию гривни, вливая валюту на рынок для купирования сильного спроса, и это ему удалось, безналичный курс пошел вниз", – объяснил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс евро на 7 июля вырос на 21 копейку – с 30,51 до 30,72 гривен.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался,почему украинцы больше продают доллары, чем скупают.

А о том, почему глава НБУ подал в отставку и как это может отразиться на ситуации в стране, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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