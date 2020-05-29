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Доллар не удержался: гривня укрепила свои позиции

29 мая, 08:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 29 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,91 грн;
1 евро – 29,62 грн;
10 российских рублей – 3,80 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал на 9 копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. То есть "зеленый" только день продержался на уровне психологической отметки в 27 гривен, которой не достигал с 29 апреля, то есть почти месяц. За неделю – с 22 по 29 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 14 копеек.

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Курс евро при этом снизился на 10 копеек после повышения на 21 копейку в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей вновь практически не изменилась.

Читайте также: Доллар пробил психологическую черту: эксперт рассказал, что будет дальше

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 28 мая, доллар упал в цене на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,90/26,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,69/29,73 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили сайту "Сегодня", какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, покупая впрок валюту, не стоит соблазняться низким курсом – высока вероятность нарваться на жуликов. О самых распространенных аферах при продаже долларов и евро узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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