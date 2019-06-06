Доллар опустился ниже психологической отметки

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

На сегодня, 6 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,93 грн;

1 евро – 30,32 грн;

10 российских рублей – 4,14 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 28 копеек после роста на 26. Стоимость доллара лишь сутки продержалась выше психологической отметки в 27 гривен, которую "зеленый" не преодолевал с 5 апреля. Кроме того, курс доллара снизился и в обменниках. За неделю – с 30 мая – официальный курс доллара повысился на 25 копеек.

Курс евро опустился на 27 копеек после роста на 44 копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей упала на четыре копейки.

В среду, 5 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 23 копейки в покупке и 24 - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,89/27,92 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,31/30,35 грн, понизившись на 19 копеек в покупке и 20 - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты ранее спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, обновленном ведомством.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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