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Доллар ощутимо упал, евро подешевел на копейку: курс НБУ

5 марта, 16:33

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 6 марта

На пятницу, 6 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

5.036.03Изменение
1 доллар США24,89 грн24,74 грн- 0,15

Таким образом, по сравнению со значениями 5 марта курс доллара снизился на 15 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 28 февраля по 6 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 18 копеек.

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Курс евро на 6 марта снизился на одну копейку – с 27,7 до 27,69 гривни за евро.

В тренде
Доллар ощутимо упал, евро подешевел на копейку: курс НБУ

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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