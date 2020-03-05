Доллар ощутимо упал, евро подешевел на копейку: курс НБУ

На пятницу, 6 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|5.03
|6.03
|Изменение
|1 доллар США
|24,89 грн
|24,74 грн
|- 0,15
Таким образом, по сравнению со значениями 5 марта курс доллара снизился на 15 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 28 февраля по 6 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 18 копеек.
Курс евро на 6 марта снизился на одну копейку – с 27,7 до 27,69 гривни за евро.
Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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