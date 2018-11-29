Девальвация продолжилась: доллар "отбил" у гривни еще 12 копеек

На пятницу, 30 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

29.11 30.11 Изменение 1 доллар США 28,27 грн 28,39 грн + 0,12 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 28 ноября, курс доллара вырос еще на 127 копеек после роста на 17 копеек. На курс давит введение в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара пока что будет расти. Впрочем, в НБУ отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет.

Кроме того, безналичный курс евро превысил психологическую отметку в 32 гривни.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.