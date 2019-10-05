Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Доллар падает, а цены растут: эксперт объяснил мотивы бизнесменов

5 октября, 08:52

Что будет дальше: продолжит ли укрепляться украинская валюта, или "опомнится" и начнет ослабляться

/ Фото: Pixabay

Реклама

Украинцы уже привыкли, что во многих случаях рост цен на те или иные товары объясняют подорожанием доллара. Как правило, это касается импортных товаров, но и многие украинские производители часто "кивают" на доллар (экспортных товаров, энергоемких, тех, в которых есть импортная составляющая и т.п.). Но в этом году доллар падает, а цены при этом не то что не снижаются, а зачастую продолжают расти. Причем на некоторые товары – довольно существенно. И потребители в недоумении: почему так происходит? Сайт "Сегодня" разбирался с этим при помощи наших экспертов.

Чаще всего, отвечая на подобные вопросы, эксперты говорят о рисках, которые производители и продавцы закладывают в стоимость товара. В странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют, как мы успели усвоить за последние несколько лет, нестабильный. Что, если ему завтра вздумается взлететь?

"Никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих отсрочка по платежам на 30, 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь всю свою прибыть потерять только из-за прыжка курса. А если курс станет 28, то ты "влетел" и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но рискует аккуратно", – объясняет экономический эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Подробнее читайте в материале "Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

цены товары доллар курс продавцы курс валют рост цен Алексей Дорошенко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курс
В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курсФинансы
"Порог сопротивления": эксперт назвал курс, после которого начнет расти долларФинансы
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделю
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделюФинансы
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметкуФинансы
Доллар в Украине устремился к психологической отметке
Доллар в Украине устремился к психологической отметкеФинансы

Новости партнеров

Loading...