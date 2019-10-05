Доллар падает, а цены растут: эксперт объяснил мотивы бизнесменов

Что будет дальше: продолжит ли укрепляться украинская валюта, или "опомнится" и начнет ослабляться

/ Фото: Pixabay

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Украинцы уже привыкли, что во многих случаях рост цен на те или иные товары объясняют подорожанием доллара. Как правило, это касается импортных товаров, но и многие украинские производители часто "кивают" на доллар (экспортных товаров, энергоемких, тех, в которых есть импортная составляющая и т.п.). Но в этом году доллар падает, а цены при этом не то что не снижаются, а зачастую продолжают расти. Причем на некоторые товары – довольно существенно. И потребители в недоумении: почему так происходит? Сайт "Сегодня" разбирался с этим при помощи наших экспертов.

Чаще всего, отвечая на подобные вопросы, эксперты говорят о рисках, которые производители и продавцы закладывают в стоимость товара. В странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют, как мы успели усвоить за последние несколько лет, нестабильный. Что, если ему завтра вздумается взлететь?

"Никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих отсрочка по платежам на 30, 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь всю свою прибыть потерять только из-за прыжка курса. А если курс станет 28, то ты "влетел" и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но рискует аккуратно", – объясняет экономический эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Подробнее читайте в материале "Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары".

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