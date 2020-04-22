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Доллар падает: эксперт озвучил прогноз курса на ближайшее время

22 апреля, 12:02

Ксения Капустинская

Гривня нащупала стабильность на межбанковском валютном рынке

Доллар после стабилизации в официальных курсах НБУ 22 апреля падает в цене на межбанковском валютном рынке Украины и торгуется на отметке 27,14 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне сужения ликвидности рынка и отсутствия сильных драйверов курсового движения. Рынок ожидает сообщение о сроках продления карантина и модели выхода из него. Резкое падение стоимости нефти на мировом рынке в целом является позитивным для Украины (как нетто импортером энергосырья), но есть опасения, что падение затронет и другие сырьевые активы. Прежде всего, негативные последствия могут быть зафиксированы для добывающего сектора (руда и металл). Вероятно, в ближайшее время гривна сохранит свою стабильность и будет торговаться вблизи отметок 27-27,25 гривни за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с курсом доллара. При этом некоторые специалисты уверены, что речь идет не о равновесном курсе, а о некоем "анабиозе" на валютном рынке.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) также заявили о стабилизации ситуации с курсом доллара:

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доллар НБУ гривня межбанк курс гривни курс доллара Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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