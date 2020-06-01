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Доллар падает в цене: эксперт озвучил причину и прогноз

1 июня, 14:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Официальный курс запаздывает, по сравнению с межбанковским

За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка вел себя п- разному. Запаздывающий официальный курс еще рос, а на других сегментах рынка доллар снизижался на 0,1-0,2%. Так, официальный курс НБУ вырос с 26,76 до 26,87 грн, спрос/предложение на межбанке снизились с 26,87/26,89 до 26,80/26,82 грн, а средние курсы наличного доллара в банках – с 26,73/26,99 до 26,71/26,94 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Курс доллара устойчиво рос с 19 по 27 мая, однако с прошлого четверга вернулся к снижению, благодаря чему гривня и вышла в плюс по итогам недели. <...> На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7-26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – считает эксперт.

По словам Иосуба, причиной укрепления национальной валюты стали ожидания, что уже в течение мая Украина может получить первый транш кредита МВФ на сумму 1,9 млрд долларов из общей программы, рассчитанной на 5 млрд долларов. Такие суммы озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня Украина курс доллара Вадим Иосуб Альпари Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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