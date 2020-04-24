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Доллар перед выходными рванул вверх: курс НБУ

24 апреля, 16:13

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 27 апреля

На понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

24.0427.04Изменение
1 доллар США27,01 грн27,14 грн+ 0,13

Таким образом, по сравнению со значениями 24 апреля курс доллара вырос на 13 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс повысился впервые за последние шесть дней. За неделю – с 21 (20 апреля было выходным) по 27 апреля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на шесть копеек.

Курс евро на 27 апреля при этом вырос на 19 копеек – с 29,14 до 29,33 гривни.

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Напомним, ранее эксперт озвучил прогноз курса доллара на ближайшее время и перечислил факторы, которые влияют на валютный рынок.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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